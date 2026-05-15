DAX-Handel aktuell: So steht der DAX am Freitagmittag

Der DAX zeigt sich heute in Rot.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,68 Prozent schwächer bei 24 046,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,006 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,928 Prozent tiefer bei 24 229,29 Punkten, nach 24 456,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 008,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 297,95 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der DAX bei 24 066,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der DAX bei 24 914,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 695,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,01 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 143,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1 151,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,73 Prozent auf 37,26 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,58 Prozent auf 244,60 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Heidelberg Materials (-6,34 Prozent auf 170,65 EUR), Infineon (-4,86 Prozent auf 64,76 EUR), Siemens Energy (-4,33 Prozent auf 169,34 EUR), Siemens (-4,18 Prozent auf 262,25 EUR) und MTU Aero Engines (-3,58 Prozent auf 277,30 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 103 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 203,372 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at