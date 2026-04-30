DBAPP Security stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DBAPP Security hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 324,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,4 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at