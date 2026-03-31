S & U Aktie
WKN: A0BKSX / ISIN: GB0007655037
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31.03.2026 11:24:35
DBS’ Tan Su Shan flags second-order risks from Middle East conflict despite limited exposure
The bank sees limited direct exposure, but warns inflation, supply chains and small businesses could be hit if tensions persistWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Middle East Holding Registered Shs
|1,49
|-0,67%
|S & U PLC
|20,40
|0,99%
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