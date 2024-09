De Guindos hofft auf "kurzfristige Fortschritte" bei Bankenkonsoliderung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hofft nach den Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos darauf, dass es im Euroraum zu mehr grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen von Banken kommt. In einem Interview mit der portugiesischen Wochenzeitung Expresso sagte De Guindos, dass eine Konsolidierung des europäischen Bankenmarkts ein wichtiges Element sei. Die verglichen den mit US-Instituten niedrige Bewertung der Banken liege unter anderem an der noch unvollständigen Bankenunion sowie noch immer bestehenden "nationalen Ansätzen". "In diesem Zusammenhang ist die grenzüberschreitende Konsolidierung wichtig, und wir hoffen, dass sie kurzfristig weiter voranschreitet", sagte er.

Die italienische Unicredit hat 9 Prozent der Commerzbank übernommen und ist an einer vollständigen Übernahme interessiert. Das stößt in Deutschland auf Widerstand und bedürfte einer Genehmigung durch die EZB in ihrer Rolle auf Bankenaufseherin.

