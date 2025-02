DeepSeek-Effekt: Warum NVIDIA-, Meta- und weitere Tech-Aktien weiter unter Druck stehen könnten

• DeepSeek sorgt für Einbruch an den Aktienbörsen• Stratege warnt vor möglichen weiteren Verlusten• Magnificent Seven überbewertet?

Im Januar hat das chinesische KI-Startup DeepSeek sein neues KI-Modell DeepSeek-R1 veröffentlicht, welches schnell zur meist heruntergeladenen kostenlosen App im Vereinigten Königreich und in den USA wurde. Dieses Modell soll eine Leistung bieten, die mit Produkten von OpenAI oder Meta konkurrieren kann - bei wesentlich geringeren Trainingskosten. Zudem soll DeepSeek-R1 auch auf weniger leistungsstarken Chips laufen können.

Angesichts dieser auf Open-Source-Software basierenden, billigeren und energieeffizienteren Alternative wird nun infrage gestellt, ob die gigantischen Investitionssummen der großen US-Tech-Unternehmen für KI-Infrastruktur wie Hochleistungs-KI-Chips und Rechenzentren angebracht sind.

Doch obwohl es infolgedessen an den Aktienmärkten zu Kurseinbrüchen in Milliardenhöhe kam, könnten noch weitere Verluste folgen. Dies glaubt zumindest Don Townswick. Laut "MarketWatch" ist der Direktor für Aktienstrategien bei Conning Asset Management der Meinung, dass sich die Auswirkungen von DeepSeek noch nicht vollständig in den US-Aktien widerspiegeln.

Zwar weiß man nicht, ob die Angaben des chinesischen Unternehmens tatsächlich stimmen, doch falls DeepSeek letztlich tatsächlich eine kostengünstigere Alternativen zur Nutzung künstlicher Intelligenz darstellt, "denke ich, dass es für typische Unternehmen viel einfacher sein wird, KI in ihrem Geschäft zu nutzen", so Townswick gegenüber MarketWatch. In diesem Fall könnte DeepSeek bei vielen Unternehmen die Effizienz und Produktivität verbessern und sich somit positiv auf die Ergebnisse auswirken.

Insbesondere hinsichtlich der sogenannten "Magnificent Seven" rät Townswick zur Vorsicht. Nachdem sich die Wachstumsrate der Gewinne dieser Techriesen bereits in den vergangenen vier Quartalen abgeschwächt hat - die Rate von 61 Prozent im Schlussquartal 2023 bezeichnete Townswick als "Höchststand" - sieht er die Wachstumsrate zum Ende dieses Jahres nur noch bei eher 16 bis 18 Prozent. Damit würden sich die Glorreichen Sieben der für den Rest der S&P 500-Unternehmen erwarteten jährlichen Wachstumsrate von etwa 12 bis 13 Prozent annähern, wodurch die hohen Bewertungen der "Magnificent Seven" möglicherweise schwerer zu rechtfertigen wären, argumentiert der Stratege.

Doch womöglich sind solche Sorgen auch unbegründet, denn "falls sich herausstellt, dass es [DeepSeek, Anmerkung der Redaktion] ein wenig lückenhafter ist, ein wenig weniger stichhaltig als das, was die Leute jetzt sagen, dann würden die Aktien der 'Magnificent Seven' tendenziell profitieren", räumte Townswick selbst ein.

