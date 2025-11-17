DeFi Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DeFi Technologies hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im letzten Jahr hatte DeFi Technologies einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat DeFi Technologies im vergangenen Quartal 36,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 156,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DeFi Technologies -64,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at