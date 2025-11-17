|
17.11.2025 06:31:29
DeFi Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DeFi Technologies hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im letzten Jahr hatte DeFi Technologies einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat DeFi Technologies im vergangenen Quartal 36,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 156,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DeFi Technologies -64,6 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!