Delivery Hero-Aktie in Grün: UBS bestätigt Kaufrating

Südkorea sei ein Schlüssel für die Anlagestory des Essenslieferanten, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend anlässlich der Überarbeitung der Baemin-App für den dortigen Markt und einer neuen Preisstruktur. Die Entwicklung des Baemin-Marktanteils stehe vor einer positiven Trendwende. Dies sei die Voraussetzung für einen Turnaround der Delivery Hero -Papiere. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine konservativere Einschätzung des Gewinnanstiegs in den Folgejahren und höherer Kapitalkosten./ag/edhDie Delivery Hero-Aktie steigt via XETRA zeitweise 1,52 Prozent auf 21,31 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)