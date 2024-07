Delivery Hero-Aktie profitiert: Aussicht auf höhere Gewinne in Korea stabilisiert Delivery Hero

Die Aussicht auf ein profitableres Geschäft in Südkorea hat am Mittwoch die Aktie von Delivery Hero stabilisiert.

Nachdem das Papier des Essenslieferanten am Montag nach Sorgen über eine womöglich höher als erwartete EU-Kartellrechtsstrafe bei 17,35 Euro auf ein Fünf-Monats-Tief gesackt war, legt es via XETRA im Mittwochshandel zuletzt um 11,24 Prozent auf 21,38 Euro zu. Die Verluste seit Wochenbeginn sind damit nahezu wettgemacht. Der Jahresverlust wurde auf etwas mehr als 16 Prozent eingedämmt.

Initiativen von Woowa Brothers, dem Betreiber der koreanischen Niederlassungen von Delivery Hero, sorgten für die Kurserholung. Dieser will die Benutzeroberfläche seiner Baemin-App überarbeiten und kündigte zugleich auch eine neue Preisstruktur an. Analysten begrüßten die Pläne.

Durch eine Anhebung der Handelsgebühren würde die Profitabilität von Baemin (Baedal Minjok) deutlich steigen, schrieb etwa UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion. Er verwies darauf, dass die prozentuale Gebühr der App gegenwärtig unter der von Wettbewerbern wie CPNG und Yogiyo liege.

Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan erklärt darüber hinaus, dass neben steigenden Provisionssätzen auch Rabatte für Abhol-Aufträge gewährt würden und berechnete die insgesamt positiven Auswirkungen der Neuerungen. So erwartet er mindestens einen Zufluss von etwa 200 Millionen Euro für das annualisierte operative Ergebnis (Ebitda) von 2025 an. Hinzu komme, dass die Überarbeitung der App Transparenz-Vorteile und - mit Blick auf die teilnehmenden Restaurants - größere Auswahlmöglichkeiten für die Endkunden bringe. Angesichts des Wettbewerbs schließt der JPMorgan-Experte jedoch nicht aus, dass ein Teil der Gewinne reinvestiert werden könnte.

Die Neuerungen seien beruhigend, kommentierte Bernstein-Expertin Annick Maas und sprach den Wettbewerbsdruck in Südkorea an, der in den vergangenen Monaten auf den Aktien gelastet habe. Sie rechnet nun mit einer fortgesetzten Stabilisierung der Marktanteile von Woowa Brothers in Korea.

