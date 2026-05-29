Dell Technologies Shares Surge 30%

(RTTNews) - Dell Technologies Inc. (DELL) shares jumped 30.60 percent to $414.08, up $97.03 on Friday, possibly following strong first-quarter results that showed sharply higher earnings and revenue compared with the prior year, reported yesterday.

The stock is currently trading at $414.08, compared with a previous close of $317.05 on the New York Stock Exchange. It opened at $418.00 and traded between $407.67 and $429.15 during the session, with volume reaching 17.68 million shares versus average daily volume of 7.99 million shares.

Dell Technologies reported first-quarter net income of $3.43 billion, or $5.24 per share, compared with $965 million, or $1.37 per share, in the same period last year. Adjusted net income totaled $3.19 billion, while adjusted earnings per share came in at $4.86 for the quarter.

Revenue surged 87.6% year over year to $43.84 billion from $23.37 billion, reflecting strong demand across the company's infrastructure, AI, and enterprise technology businesses.

Dell shares have traded between $106.38 and $429.15 over the past 52 weeks.