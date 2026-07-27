Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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27.07.2026 20:43:46
Dell Technologies vs. Snowflake: Which AI-Driven Stock Is a Better Buy in 2026?
The landscape of computing is shifting as hardware giants and cloud software innovators battle for corporate budgets. Investors must decide between the established value of Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) and the high-growth potential of Snowflake Inc (NYSE:SNOW).Dell provides the physical infrastructure that powers data centers, while Snowflake offers a cloud-native platform for managing and analyzing the data stored within those systems. This comparison evaluates which stock offers a more compelling risk-to-reward profile as businesses integrate artificial intelligence into their daily operations.Dell sells a wide range of hardware, software, and integrated services among tech stocks to global enterprises and public institutions. It relies on a direct sales force and a partner network that accounts for nearly 40% of its net revenue. Recently, the company ended its distribution partnership with Arrow Enterprise Computing Solutions to refine its strategy for high-end server and storage sales. It serves a diverse global client base ranging from large global enterprises to consumers, increasingly offering consumption-based models like utility and subscription.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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