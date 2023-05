Depot-Übersicht: So investierte Bill Ackman im ersten Quartal 2023

A A Drucken

Hedgefondsmanager Bill Ackman ist bekannt für sein übersichtliches Depot. Wie das jüngste 13F-Formular aufzeigt, hat er jedoch bei einem Unternehmen gleich zwei Mal zugeschlagen.

Im ersten Quartal 2023 hat Bill Ackman, Börsenexperte und Fondsmanager bei Pershing Square Capital, zahlreiche Änderungen in seinem Depot vorgenommen und ist neu bei einem Tech-Riesen eingestiegen - und das gleich zwei Mal. Abgesehen davon kam es lediglich zu einigen Anpassungen bei seinen bisherigen Beteiligungen, denen der Starinvestor insgesamt jedoch treu blieb. Ein Blick auf das sogenannte 13F-Formular, das das Unternehmen regelmäßig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen muss, lässt ebendiese Veränderungen im Detail erkennen. Das Formular weist aus, wie groß die Beteiligungen von Pershing Square Capital Management an den im Depot enthaltenen Unternehmen sind. Im Ranking sind die Aktieninvestments des Ackman-Unternehmens im ersten Quartal 2023 aufgeführt. Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times