Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die am 6. November anstehenden Zahlen des Autobauers dürften ein von hohen Rückstellungen geprägtes Quartal belegen, was die Profitabilität des Kerngeschäfts beeinträchtige, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Schlussquartal rechnet er aber mit einer Erholung. Auch die Barmittelentwicklung sollte dann wieder positiv ausfallen.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 76,04 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 18,36 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210 100 BMW-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 sank die Aktie um 19,9 Prozent. Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

