Deutsche Bank AG beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das Augenmerk der Investoren werde sich vor allem auf die Marge des Autobauers richten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie werde als Ausdruck dafür gesehen, ob Mercedes in der Lage ist, den sich verschlechternden Trend der vergangenen fünf bis sechs Quartale umzukehren. Rokossa glaubt, dass die Stuttgarter es schaffen werden.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 13:27 Uhr 0,7 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 92,31 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 908 314 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 12,7 Prozent nach oben. Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

