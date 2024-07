Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Absatz sei im Jahresvergleich leicht gesunken, habe aber gegenüber dem Jahresstart angezogen, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet im zweiten Halbjahr mit mehr Dampf dank neuer Fahrzeugmodelle.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:37 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 90,34 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 32,83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 212 450 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2024 4,8 Prozent. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 08:00 / CET



