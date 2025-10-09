Deutsche Telekom Aktie
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie hinke der Branche seit Jahresbeginn vor allem wegen negativer Währungseffekte hinterher, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zuletzt hätten auch die für den Markt überraschende Schwäche des deutschen Breitbandgeschäfts sowie die Sprunghaftigkeit der US-Tochter T-Mobile US belastet. Positive Faktoren seien ignoriert worden, während die Konkurrenz dank Konsolidierungshoffnungen eine Kurserholung gezeigt habe. Grindle sieht sowohl das Geschäft außerhalb der USA als auch die Barmittelentwicklung bei den Bonnern nicht ausreichend gewürdigt.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 10:33 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 29,49 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 42,42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 678 844 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2025 5,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|09:58
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
