Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für SAP SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Sapphire-Messe und der dbAccess European Champions Conference. Beide Veranstaltungen hätten ihn in seiner Einschätzung bestärkt, dass die Walldorfer noch ganz am Anfang einer mehrjährigen, starken Wachstumsphase stünden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 09:29 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 264,45 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 17,22 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 101 616 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 12,9 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 präsentieren.

