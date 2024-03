Deutsche Bank-Aktie steigt: Tony Kerrison nun Deutscher Bank zugehörig

Er werde von New York aus arbeiten und an Bernd Leukert, Chief Technology, Data and Innovation Officer und Mitglied des Vorstands, berichten, teilte die Deutsche Bank am Donnerstagabend mit. Kerrison soll für den weiteren Umbau der Technologie der Deutschen Bank verantwortlich sein.

Kerrison kommt von der Bank of America, wo er zuletzt als Chief Technology Officer und Leiter des Bereichs Core Technology Infrastructure weltweit für die Strategie, Architektur, Engineering und den Betrieb der Technologie-Infrastruktur für alle Geschäftsbereiche verantwortlich war.

Im XETRA-Handel steigt die Deutsche Bank-Aktie zeitweise um 0,83 Prozent auf 14,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)