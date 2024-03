Buy für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 165 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem soliden Start des Flugzeugbauers in das laufende Jahr sei es Zeit, auf die mittelfristigen Perspektiven zu schauen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei nun zuversichtlicher und verwies auch auf die weiter nachlassenden Lieferkettenschwierigkeiten und die Schwierigkeiten des Wettbewerbers Boeing.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:17 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 168,60 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 10,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 73 292 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 20,4 Prozent zu Buche. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.