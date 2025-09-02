Deutsche Bank-Analyse: Morgan Stanley verleiht Deutsche Bank-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Morgan Stanley hat die Deutsche Bank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 29,72 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 17,79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 1 210 422 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 83,5 Prozent.

