Deutsche Bank Aktie
|30,52EUR
|-0,34EUR
|-1,10%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank von 32 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Aufnahme in den Eurostoxx 50 ist die logische Konsequenz aus der deutlichen Ergebnisverbesserung der Deutschen Bank in den letzten Jahren", schrieb Analyst Philipp Häßler am Montag. Er sieht weiteres Potenzial für Ergebnissteigerungen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
19.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
19.09.25
|DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
19.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
19.09.25
|FirstFT: Deutsche Bank CEO set to face multimillion-pound lawsuit (Financial Times)
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|10:19
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:19
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:19
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.24
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,76
|-0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|10:24
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:24
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:20
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:19
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:58
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|09:54
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|09:53
|Porsche Hold
|Warburg Research
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:47
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:37
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:36
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:20
|Porsche Neutral
|UBS AG
|09:17
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|06:50
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|06:42
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG