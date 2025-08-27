Deutsche Bank Aktie

30,69EUR -0,92EUR -2,90%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

27.08.2025 07:57:10

Deutsche Bank Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30,25 auf 34 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem guten Lauf aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Generell bleibt Analyst Chris Hallam in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend optimistisch für Europas Banken. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu seinen aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank und der auf "Sell" abgestuften Commerzbank seien aber nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche bereits deutlich vorweg gelaufen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
30,80 € 		Abst. Kursziel*:
10,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

