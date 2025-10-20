Deutsche Bank Aktie
|29,08EUR
|0,30EUR
|1,04%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei angesichts des Erreichten nicht gerade anspruchslos, schrieb Joseph Dickerson in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Ausschüttungen der Frankfurter hinkten der Branche hinterher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:05 / ET
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,97 €
|
Abst. Kursziel*:
13,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
