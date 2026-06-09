09.06.2026 08:06:40

Deutsche Exporte steigen im April um 0,9 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Exporte sind im April moderat gestiegen. Sie erhöhten sich kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 3,6 Prozent höher.

Die Importe stiegen im April um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 1,1 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 6,2 Prozent.

Insgesamt wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 136,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 122,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 14,5 Milliarden Euro.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 79,1 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,0 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber März stiegen die Exporte in die EU-Staaten um 1,0 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 0,4 Prozent.

In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,5 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,1 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber März stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,7 Prozent und die Importe von dort um 2,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)

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