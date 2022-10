Deutsche Post-Aktie gesucht: Deutsche Post will Prognose für Jahresgewinn erhöhen

Wie die Deutsche Post mitteilte, hat sie den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Zeitraum Juli bis September nach vorläufigen Zahlen un 15 Prozent auf rund 2,04 Milliarden Euro gesteigert. Nach neun Monaten betrug das EBIT rund 6,5 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr hat der Logistikkonzern bisher ein EBIT von 8,0 Milliarden Euro plus/minus 5 Prozent angepeilt.

Die Aktie der Deutschen Post zieht am Montag via XETRA zeitweise um 4,18 Prozent auf 32,15 Euro an.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)