Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 12:18:41

Deutscher Automarkt wächst im Dezember kräftig

DOW JONES--Die Erholung auf dem deutschen Automarkt hat zum Jahresausklang kräftig angezogen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Dezember 246.439 Pkw neu zugelassen und damit 9,7 Prozent mehr als im Dezember des Jahres 2024. Im November hatte der Anstieg bei 2,5 Prozent gelegen. Im Gesamtjahr 2025 lagen die Neuzulassungen mit 2,9 Millionen Fahrzeugen um 1,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Während der Absatz von Tesla auch im letzten Monat des Jahres 2025 einbrach, zog die Nachfrage nach Modellen von BYD massiv an.

Unter den deutschen Marken konnten erneut die Premiumhersteller Audi und BMW deutliche Zuwächse erzielen: Die Volkswagen-Tochter Audi erreichte im Dezember einen Absatz von 21.694 Fahrzeugen, ein Plus von 33,4 Prozent. Der Münchener Hersteller BMW steigerte die Verkäufe um 11,9 Prozent auf 24.176 Einheiten. Wettbewerber Mercedes-Benz musste dagegen einen Rückgang der Neuzulassungen von erneut 4,0 Prozent auf 20.265 Fahrzeugen hinnehmen.

Bei Tesla brachen die Neuzulassungen im Dezember um 48 Prozent auf 2.032 Fahrzeuge ein, während sie sich bei BYD um 1.172 Prozent auf 4.109 Autos vervielfachten.

Die Zulassungen von Pkw mit vollelektrischen Antrieben stiegen im vergangenen Monat um 43,2 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein Plus von 62,3 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden 21,6 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 18,3 Prozent.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 06:19 ET (11:19 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Analysen

05.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,52 -0,41% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen