Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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04.06.2026 09:32:00
Dev Configs: Windows-Entwicklerrechner per Einzeiler
Mit den neuen Dev Configs von Microsoft wird aus einer Windows-Installation per Einzeiler ein fertiger Entwicklerarbeitsplatz – inklusive WSL und Ubuntu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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