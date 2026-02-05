International Aktie

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

Developed Stability or Emerging Growth: How IEFA and SCHE Shape International Returns

Schwab Emerging Markets Equity ETF (NYSEMKT:SCHE) and iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) share identical expense ratios, but differ in yield, regional exposure, and risk profiles, with IEFA offering a higher payout and lower volatility.Both SCHE and IEFA aim to provide diversified international equity exposure at a low cost, but their focus areas set them apart: SCHE tracks emerging markets, while IEFA targets developed markets outside the U.S. and Canada. This comparison unpacks key differences in cost, risk, yield, and portfolio construction for investors weighing these global ETFs.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
International Public Partnerships Ltd 1,28 0,00% International Public Partnerships Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
