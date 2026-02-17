Devon Energy Aktie

Devon Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

17.02.2026 22:42:09

Devon Energy Corp. Bottom Line Declines In Q4

(RTTNews) - Devon Energy Corp. (DVN) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $562 million, or $0.90 per share. This compares with $639 million, or $0.98 per share, last year.

Excluding items, Devon Energy Corp. reported adjusted earnings of $510 million or $0.82 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.4% to $4.12 billion from $4.40 billion last year.

Devon Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $562 Mln. vs. $639 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.98 last year. -Revenue: $4.12 Bln vs. $4.40 Bln last year.

