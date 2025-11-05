Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|
05.11.2025 22:19:35
Devon Energy Corp. Q3 Income Drops
(RTTNews) - Devon Energy Corp. (DVN) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $687 million, or $1.09 per share. This compares with $812 million, or $1.30 per share, last year.
Excluding items, Devon Energy Corp. reported adjusted earnings of $656 million or $1.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.6% to $4.331 billion from $4.024 billion last year.
Devon Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $687 Mln. vs. $812 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $1.30 last year. -Revenue: $4.331 Bln vs. $4.024 Bln last year.
