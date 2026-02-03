Erste Schätzungen: Devon Energy legt Quartalsergebnis vor

Devon Energy wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

26 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,808 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,49 Prozent auf 4,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,00 USD, gegenüber 4,56 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 16,40 Milliarden USD im Vergleich zu 15,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at