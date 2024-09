DHL-Aktie im Plus: DHL Express steckt Millionen in Erweiterung des Standorts Porto

Die DHL-Tochter Express investiert mehr als 25 Millionen in die Verdreifachung der Versandkapazität am Flughafen im portugiesischen Porto.

Wie DHL mitteilte, hat DHL Express Portugal eine neue Anlage am Flughafen Francisco Sa Carneiro in Porto in Betrieb genommen. Die Investition soll die wachsende Exportindustrie in den nördlichen und zentralen Regionen des Landes stärken. Pro Stunde können nun bis zu 5.000 Packstücke für Exporte bearbeitet werden, bei Importen sind es bis zu 6.500 Packstücke pro Stunde.

Zur Steigerung der CO2-Effizienz der Transport- und Lageraktivitäten sind von den mehr als 130 neuen Laderampen 119 für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Das Gebäude ist unter anderem mit Solarpaneelen ausgestattet.

Im XETRA-Handel geht es für die DHL-Aktie zwischenzeitlich um 0,91 Prozent aufwärts auf 39,98 Euro.

DJG/uxd/kla

FRANKFURT (Dow Jones)