DHL Group überzeugt JPMorgan: 'Overweight'-Einstufung mit Kursziel 49 Euro - Aktie im Plus

Die Papiere der Bonner stehen als Favorit der Analystin Alexia Dogani in der Logistikbranche zudem auf der "Analyst Focus List". Aufgrund kurzfritig positiver Kurserwartungen vergab die Expertin zudem den Status "Positive Catalyst Watch". Im europäischen Transport- und Logistiksektor setzt Dogani laut ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar auf Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen bei hohen Eintrittsbarrieren und deutlicher Preissetzungsmacht wie DHL Group und InPost. Zudem mag sie Firmen wie DSV und Kuehne + Nagel, die den Markt konsolidierten, um über Skalen- und Hebeleffekte die Kostenentwicklung zu verbessern. Skeptisch sieht sie dagegen Containerreedereien wie Moller-Maersk, ZIM und Hapag-Lloyd. Über diesen zögen sich dunkle Wolken zusammen, da die Zinsen den Scheitelpunkt erreicht hätten und das Kapazitätsangebot weiter steige.

DHL-Aktie steigt

Die Aktien der DHL Group legen im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,54 Prozent auf 39,60 Euro zu. Die Papiere des Logistikkonzerns notierten auf der Handelsplattform Tradegate 1,7 Prozent über dem XETRA-Schluss vom Montag und bauten so ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne aus. Damit setzten sich die Anteilsscheine weiter von der 50-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab, die als Maß für den mittelfristigen Trend gilt. NEW YORK (dpa-AFX Broker)