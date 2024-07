DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Outperform-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Indien als aufsteigende Wirtschaftsnation dürfte künftig einen größeren Anteil am globalen Handel haben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei dürfte DHL zu den Profiteuren gehören - neben Kühne + Nagel. Sein favorisierter Branchenwert lautet aber DSV.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:51 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,58 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 16,64 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 409 931 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 9,8 Prozent nach unten. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 19:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.