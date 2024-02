Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 16 982,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 16 964,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 053,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 590,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.11.2023, den Wert von 15 159,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 420,00 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,42 Prozent. Bei 17 060,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,43 Prozent auf 41,76 EUR), BMW (+ 1,96 Prozent auf 99,47 EUR), Hannover Rück (+ 1,54 Prozent auf 230,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,28 Prozent auf 64,78 EUR) und Porsche (+ 1,23 Prozent auf 82,22 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4,45 Prozent auf 32,11 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,18 Prozent auf 42,55 EUR), Deutsche Bank (-4,04 Prozent auf 11,79 EUR), Commerzbank (-3,68 Prozent auf 10,35 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,24 Prozent auf 27,03 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 7 283 333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 192,439 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

