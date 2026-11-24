Dick's Sporting Goods Aktie
WKN: 662541 / ISIN: US2533931026
|
24.11.2026 13:07:58
Dicks Sporting Goods Inc Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Dicks Sporting Goods Inc (DKS) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $161.22 million, or $1.87 per share. This compares with $75.21 million, or $0.86 per share, last year.
Excluding items, Dicks Sporting Goods Inc reported adjusted earnings of $167.54 million or $1.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.2% to $5.133 billion from $4.168 billion last year.
Dicks Sporting Goods Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $161.22 Mln. vs. $75.21 Mln. last year. -EPS: $1.87 vs. $0.86 last year. -Revenue: $5.133 Bln vs. $4.168 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.45 To $ 12.30 Full year revenue guidance: $ 22 B To $ 22.2 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dick's Sporting Goods Inc.
|
23.11.26
|Ausblick: Dicks Sporting Goods zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Dicks Sporting Goods legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Dicks Sporting Goods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Dick's Sporting Goods Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Dick's Sporting Goods Inc.
|137,45
|12,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow festerl -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.