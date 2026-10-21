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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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21.10.2026 16:28:48
Did SpaceX Just Save the AI Trade?
In this video, I will cover SpaceX's (NASDAQ: SPCX) latest earnings report and explain what it means for AI stocks like Nebius, CoreWeave, Nvidia, and Iren, plus my thoughts on Netflix's earnings. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.
*Stock prices used were from the trading day of Oct. 20, 2026. The video was published on Oct. 21, 2026.
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