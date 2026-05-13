Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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13.05.2026 05:00:00
Did Sweetgreen Just Hit Rock Bottom?
Over the last year, Sweetgreen's (NYSE: SG) results have gone from troubling to catastrophic.The stock was riding high in late 2024 after posting strong growth, but in the last year or so, the fast casual salad chain's business has collapsed, and the stock has tumbled. It's now down 85% from its peak a year and a half ago.The first-quarter results show how bad things have gotten for Sweetgreen. Comparable sales plunged 12.8% even as the company was lapping a quarter in which the LA wildfires hurt sales in its Southern California stores. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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