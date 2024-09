Die netzbildende Technologie als wichtiger Teil der Energiewende

Erneuerbare Energien können einen wachsenden Energiebedarf decken. Aber können sie auch die Systemstabilität gewährleisten, wenn konventionelle Kraftwerke zunehmend abgeschaltet werden? Große Batteriespeicher mit netzbildenden Wechselrichtern spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Was bisher die Schwungmasse der Systemgeneratoren in konventionellen Kraftwerken leisten musste, übernimmt in der zunehmend erneuerbaren Energieversorgung die Leistungselektronik der Wechselrichter. Weiter zum vollständigen Artikel bei SMA Solar Tech. AG Weiter zum vollständigen Artikel bei SMA Solar Tech. AG