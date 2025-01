Die wichtigsten Fakten zur Berkshire Hathaway-Aktie für 2025

2025 ist ein besonderes Jahr für Berkshire Hathaway, da es den 60. Jahrestag markiert, an dem Warren Buffett die Führung des Unternehmens übernahm. Das sollten Anleger nun besonders im Blick behalten.

• Buffetts Nachfolger steht fest• Hoher Cash-Bestand lässt Anleger auf Akquisitionen hoffen• Berkshire Hathaway-Aktie im Blick

2025 wird ein besonderes Jahr für Berkshire Hathaway: Es markiert den 60. Jahrestag, seit Warren Buffett die Kontrolle über das Unternehmen übernommen hat. Für Angler könnte das Jahr ein entscheidender Moment werden, da sich die Zukunft des Unternehmens und seines CEOs Warren Buffett zunehmend in den Fokus rückt.

Buffetts Nachfolge: Der Übergang zur nächsten Generation

Warren Buffett, der im August 95 Jahre alt wird, hat bereits angekündigt, dass sein langjähriger Weggefährten Greg Abel den CEO-Posten nach seinem Ableben übernehmen wird. Experten stellen sich jedoch die Frage, ob Buffett die CEO-Rolle möglicherweise früher als erwartet abgibt. Laut Barron’s ist es denkbar, dass er bereits 2025 den CEO-Posten an Abel überträgt, dabei jedoch als Vorsitzender des Aufsichtsrats weiterhin Einfluss auf die strategische Ausrichtung von Berkshire nimmt.

Im Januar 2025 hat Buffett nun auch bekanntgegeben, dass sein mittlerer Sohn, Howard "Howie" Buffett, nach seinem Tod als Non-executive Chairman (Präsident ohne ausführende Funktion) das Unternehmen führen wird. In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärte Buffett, dass Howie den Posten aufgrund des Vertrauens innerhalb der Familie übernehmen werde: "Er bekommt ihn, weil er mein Sohn ist. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Glück, dass ich allen drei meiner Kinder vertraue." Der 70-jährige Howard Buffett soll bereits seit längerer Zeit auf seine neue Position vorbereitet werden.

Für Anleger bedeutet diese Entscheidung möglicherweise Stabilität in der Führung von Berkshire Hathaway, da Warren Buffett glaubt, dass der Job für sein mittleres Kind nicht allzu schwer werden wird und betont, wie wichtig eine klare, einfache Kommunikation und Respekt gegenüber Managern und Aktionären sind. Die Weiterführung des Unternehmens in der Familie könnte für Berkshire Hathaway eine neue Ära einläuten, die eng mit Buffetts familiären Werten verbunden ist.

Wachsende Cash-Reserven: Eine Chance für Akquisitionen?

Berkshire Hathaway verfügt über enorme Cash-Reserven, die im Januar 2025 gemäß CompaniesMarketCap bei etwa 325 Milliarden Dollar liegen und laut Barron‘s bis Mitte 2025 möglicherweise 350 Milliarden Dollar erreichen könnten. Viele Anleger hoffen, dass Buffett in diesem Jahr die Riesen-Akquisition tätigt, nach der er schon lange sucht. Die enorme Liquidität eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Investitionen und Akquisitionen, die das Unternehmen weiter wachsen lassen könnten. Allein die Hoffnung auf eine potenziell große Übernahme könnte Anleger dazu motivieren der Berkshire Hathaway-Aktie einen weiteren Schub zu verleihen.

Zudem stellt sich die Frage, ob Berkshire 2025 Dividenden ausschütten wird. Buffett hat sich bisher jedoch stets gegen Dividenden ausgesprochen, da er lieber das Kapital im Unternehmen belässt, um in lukrative Projekte zu investieren.

Berkshires Beteiligung an der Apple-Aktie: Erneuter Verkauf voraus?

Ein weiterer zentraler Punkt für Investoren ist Berkshires Beteiligung an Apple. 2024 reduzierte Buffett seinen Apple-Anteil um zwei Drittel auf nur noch 300 Millionen Aktien. Anleger zeigten sich enttäuscht, weil sie die Reduzierung als überraschend und möglicherweise als Signal für eine Veränderung in der Strategie von Warren Buffett und seinem Team ansahen. Apple wurde oft als eine Art Kerninvestment betrachtet, und die Entscheidung, einen so großen Anteil zu verkaufen, ließ Fragen aufkommen.

Ob Berkshire Hathaway im vierten Quartal 2024 weiterhin Aktien von Apple verkauft hat, wird von den Investoren mit Spannung verfolgt. Dies könnte auf eine langfristige Veränderung in Buffetts Einstellung zu Apple oder auf seine Einschätzung der Marktentwicklung hinweisen. Während der Jahreshauptversammlung des Unternehmens 2024 sagte Buffett laut Barron’s jedoch, dass Apple wahrscheinlich auch am Jahresende die größte Aktieninvestition von Berkshire bleiben werde.

Kann Buffett den Erfolg auch 2025 halten?

Die Berkshire-Aktien haben 2024 eine starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg von 25,5 Prozent bei den A-Aktien, der den S&P 500 knapp übertraf. Die Frage bleibt, wie sich der Kurs im Jahr 2025 entwickeln wird, insbesondere wenn die Marktbewertung von Berkshire weiterhin relativ hoch bleibt. Warren Buffett bleibt nach wie vor eine zentrale Figur, doch der Übergang zur nächsten Generation sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens werden maßgeblich die zukünftige Entwicklung beeinflussen.

Das Unternehmen wird voraussichtlich am 24. Februar 2025 die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben.

