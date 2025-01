Wer ist Howie Buffett? Alles über den designierten Nachfolger bei Berkshire Hathaway

• Sohn Howie soll Warren Buffett bei Berkshire beerben• Howard G. Buffett mit abwechslungsreichem Karriereweg• Howie: Landwirt, Geschäftsmann, ehemaliger Politiker, Philanthrop

Der über 90-jährige Warren Buffett zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Doch nach seinem Tod sollen seine drei Kinder nicht den größten Teil seines Vermögens erhalten. Stattdessen soll fast sein gesamtes verbleibendes Vermögen, einschließlich seiner 140 Milliarden US-Dollar an Berkshire-Aktien, in eine neue Wohltätigkeitsstiftung fließen, die von seinen drei Kindern verwaltet werden wird.

Berkshire Hathaway bleibt in der Familie

Auch was mit Warren Buffets Unternehmen Berkshire Hathaway geschieht, wenn er gestorben ist, steht nun anscheinend fest. Dass Greg Abel, ein langjähriger Mitarbeiter Buffetts, nach dessen Ableben den CEO-Posten und damit die operative Leitung von Berkshire übernehmen wird, steht bereits seit geraumer Zeit fest. Wer nach Warren Buffett als Non-executive Chairman (Präsident ohne ausführende Funktion) tätig werden soll, blieb hingegen lange offen, doch nun hat sich der Starinvestor wohl festgelegt: Gegenüber dem Wall Street Journal verriet er, dass sein mittlerer Sohn Howard, genannt Howie, Berkshire Hathaway nach dem Tod seines Vaters führen soll. Warum gerade Howie, der nicht gerade eine geradlinige Karriere vorweisen kann, diesen Job erhält, verriet er auch: "Er bekommt ihn, weil er mein Sohn ist. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Glück, dass ich allen drei meiner Kinder vertraue", so Buffett.

Die Familie von Howard Buffett

Howard Graham Buffett wurde am 16. Dezember 1954 geboren. Benannt wurde er dabei nach Howard Buffett, seinem Großvater, und Benjamin Graham, Warren Buffetts Lieblingsprofessor.

In den folgenden Jahren wuchs Howard G. Buffett in Omaha, Nebraska, mit zwei Geschwistern auf - seiner älteren Schwester Susan und seinem jüngeren Bruder Peter. Nachdem seine erste Ehe mit Marcia Sue Duncan scheiterte, heiratete er später Devon Morse, geboren als Devon Armour Goss, mit der er einen Sohn, Howard Warren Buffett, hat.

Karriere

Nachdem er mehrere Studiengänge ohne einen Abschluss abbrach, war Howard G. Buffett ab 1977 in der Landwirtschaft tätig und arbeitete auf seiner eigenen Farm in Tekamah, Nebraska, die er von seinem Vater gepachtet hatte. Er ist ein Verfechter der konservierenden Landwirtschaft ohne Bodenbearbeitung.

Der Landwirtschaft blieb Howie im Verlauf seines Lebens zeitweise treu, verband dies aber mit dem Finanzwesen. Im Laufe seiner abwechslungsreichen Karriere war der inzwischen 70-Jährige Verwaltungsratsmitglied einer Reihe von Unternehmen, darunter Lindsay Corporation, Sloan Implement, ConAgra Foods und der The Coca-Cola Company. Von 1993 bis 2004 war er Director von Coca-Cola Enterprises, dem weltweit größten Coca-Cola-Abfüller.

Seit 1992 ist er im Verwaltungsrat der Berkshire Hathaway Inc. und Präsident von Buffett Farms. Infolge dessen sieht er sich gut vorbereitet, um die Nachfolge seines Vaters anzutreten: "Ich glaube, ich bin darauf vorbereitet, weil er mich vorbereitet hat. Das sind viele Jahre Einfluss und viele Jahre Lehrtätigkeit", zitiert das Wall Street Journal Howie.

Philanthropie

Warren Buffett wurde von Forbes mal als "größter Philanthrop aller Zeiten" bezeichnet. Und auch sein Sohn leitet seit Jahren eine eigene Wohltätigkeitsstiftung: So ist er CEO und Vorsitzender der Howard G. Buffett Foundation, die Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung, Wasser , humanitäre Hilfe und Naturschutz unterstützt, wobei ein Großteil der Gelder an Gemeinden in Afrika und Mittelamerika geht.

Politik

Howard Graham Buffett, ein Republikaner, engagierte sich zudem in der Lokalpolitik. So übernahm er 1989 das Amt des County Commissioner in Douglas County, Nebraska. Später wurde er auch Mitglied und dann Vorsitzender des staatlichen Ethanolausschusses.

Außerdem war er von 2017 bis 2018 Sheriff von Macon County, Illinois, nachdem er zuvor als Hilfssheriff tätig war. Über die Howard G. Buffett Foundation spendete er zudem mehrere Millionen Dollar an verschiedene Strafverfolgungsbehörden und -projekte in Zentral-Illinois.

Ferner hat Howie Buffett acht Bücher über Naturschutz, Wildtiere und die menschliche Verfassung veröffentlicht. Daneben hat er auch Artikel und Meinungsbeiträge für das Wall Street Journal und die Washington Post verfasst.

Das sagen seine Geschwister

Seine Schwester Susie Buffett, die ebenfalls im Vorstand von Berkshire Hathaway vertreten ist, beschreibt Howard laut "The Economic Times" folgendermaßen: "Wenn Howie sich für etwas interessiert, ist er zu 110 Prozent interessiert". Auch sein jüngerer Bruder Peter Buffett äußerte sich positiv zu Howard: Er "fühlt sich dafür verantwortlich, das Erbe unseres Vaters zu bewahren. Er trägt das Gewicht der Bedeutung von Berkshire und dessen, was mein Vater aufgebaut hat".

Redaktion finanzen.at