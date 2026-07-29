Diebold Nixdorf Aktie
WKN DE: A3EQW7 / ISIN: US2536512021
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29.07.2026 13:40:08
Diebold Nixdorf Inc. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Diebold Nixdorf Inc. (DBD) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $15.5 million, or $0.44 per share. This compares with $12.2 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, Diebold Nixdorf Inc. reported adjusted earnings of $38.7 million or $1.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $930.8 million from $915.2 million last year.
Diebold Nixdorf Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.5 Mln. vs. $12.2 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.33 last year. -Revenue: $930.8 Mln vs. $915.2 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.25 To $ 5.75 Full year revenue guidance: $ 3.86 B To $ 3.94 B
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