Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Am Dienstag beendete der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 17 057,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 086,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 021,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 628,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 929,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 475,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,87 Prozent nach oben. Bei 17 199,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2,19 Prozent auf 87,68 EUR), Beiersdorf (+ 1,91 Prozent auf 139,05 EUR), Covestro (+ 1,85 Prozent auf 47,85 EUR), Hannover Rück (+ 1,67 Prozent auf 231,60 EUR) und EON SE (+ 1,65 Prozent auf 12,04 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,07 Prozent auf 13,43 EUR), Fresenius SE (-2,36 Prozent auf 26,04 EUR), Porsche Automobil vz (-2,00 Prozent auf 45,14 EUR), Infineon (-1,75 Prozent auf 32,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,58 Prozent auf 118,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 8 849 964 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 193,094 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

