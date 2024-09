Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag legt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 25 681,28 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 253,557 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,059 Prozent schwächer bei 25 627,07 Punkten in den Handel, nach 25 642,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 693,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 623,87 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, notierte der MDAX bei 24 464,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, lag der MDAX noch bei 26 963,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 27 812,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,31 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 2,58 Prozent auf 39,73 EUR), HUGO BOSS (+ 1,42 Prozent auf 37,83 EUR), HelloFresh (+ 1,10 Prozent auf 7,37 EUR), JENOPTIK (+ 1,00 Prozent auf 28,18 EUR) und Gerresheimer (+ 0,77 Prozent auf 104,50 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-0,99 Prozent auf 6,50 EUR), Aurubis (-0,88 Prozent auf 67,80 EUR), TRATON (-0,83 Prozent auf 29,75 EUR), LANXESS (-0,79 Prozent auf 24,98 EUR) und TUI (-0,77 Prozent auf 5,92 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 186 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 20,103 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,53 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at