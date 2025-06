NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 45 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Modekonzerns bis 2026 gesenkt, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Infolge einer erhöhten Werbeintensität im Markt rechnet der Experte mit einer niedrigeren Bruttomarge. Dies werde jedoch durch seine Annahme einer strengen Kontrolle der Betriebskosten teilweise ausgeglichen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2025 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.