Dienstagshandel in London: FTSE 100 steigt am Dienstagmittag

Am Dienstag legt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,77 Prozent auf 8 342,26 Punkte zu. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,561 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 278,44 Punkten, nach 8 278,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 278,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 347,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 8 311,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 142,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 711,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 6,41 Prozent auf 3,09 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,86 Prozent auf 1,60 GBP), Entain (+ 2,80 Prozent auf 7,46 GBP), Pershing Square (+ 2,66 Prozent auf 36,30 GBP) und easyJet (+ 2,54 Prozent auf 5,00 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Segro (-1,17 Prozent auf 8,94 GBP), BAT (-0,91 Prozent auf 29,43 GBP), Smith Nephew (-0,59 Prozent auf 11,83 GBP), RS Group (-0,34 Prozent auf 7,93 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,31 Prozent auf 19,47 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 25 308 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 219,436 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

