Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 entwickelte sich am Dienstag positiv.

Zum Handelsschluss legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,49 Prozent auf 16 811,85 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,027 Prozent fester bei 16 734,25 Punkten, nach 16 729,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 16 733,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 813,01 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 837,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.09.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 191,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, stand der NASDAQ 100 bei 11 084,59 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 54,77 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 813,01 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 9,10 Prozent auf 135,32 USD), Illumina (+ 8,08 Prozent auf 139,53 USD), Moderna (+ 4,30 Prozent auf 89,09 USD), Sirius XM (+ 4,21 Prozent auf 5,45 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 4,20 Prozent auf 26,03 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Verisk Analytics A (-1,21 Prozent auf 234,46 USD), NVIDIA (-0,94 Prozent auf 496,04 USD), Datadog A (-0,70 Prozent auf 122,41 USD), Broadcom (-0,65 Prozent auf 1 139,58 USD) und Cognizant (-0,62 Prozent auf 75,43 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 166 156 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,811 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,49 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

