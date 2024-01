Dienstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht Verluste

So bewegt sich der CAC 40 am Dienstag.

Um 15:41 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,55 Prozent auf 7 409,63 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,300 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,094 Prozent fester bei 7 457,26 Punkten in den Handel, nach 7 450,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 400,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 460,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der CAC 40 auf 7 526,55 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wurde der CAC 40 mit 7 021,40 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 6 907,36 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die STMicroelectronics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 19 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 344,044 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Renault-Aktie präsentiert mit 2,73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. BNP Paribas-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at