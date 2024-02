Dienstagshandel in Wien: ATX verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Um 12:10 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,19 Prozent auf 3 382,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 108,696 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 375,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 375,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 385,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 368,24 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 3 455,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 247,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, notierte der ATX bei 3 496,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 0,870 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 1,86 Prozent auf 30,15 EUR), BAWAG (+ 1,69 Prozent auf 51,05 EUR), Raiffeisen (+ 1,26 Prozent auf 19,22 EUR), voestalpine (+ 0,79 Prozent auf 25,44 EUR) und CA Immobilien (+ 0,50 Prozent auf 30,15 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Telekom Austria (-1,17 Prozent auf 7,62 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,84 Prozent auf 41,35 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 29,90 EUR), Andritz (-0,57 Prozent auf 60,70 EUR) und Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 26,75 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 144 675 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 22,217 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at