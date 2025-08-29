CA Immobilien Aktie
|23,78EUR
|0,02EUR
|0,08%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien von CA Immo von 24,00 Euro bestätigt. Der zuständige Experte Thomas Rothaeusler hat auch das Anlagevotum "Hold" für das Immobilienunternehmen bekräftigt.
Beim Gewinn je Aktie ("FFOPS") erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 0,89 Euro für 2025 sowie 0,98 Euro und 0,99 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,87 Euro für 2025 sowie 0,88 Euro für 2026.
"Das Unternehmen leidet weiterhin unter den sinkenden Immobilienwerten, langsamen Mietwachstum und geringen Veräußerungsprämien, die sich negativ auf die vorsichtige Nachfrage auswirken", so Rothaeusler in seiner Begründung.
Am Freitagmittag notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 23,88 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prmax/mik
ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
AFA0024 2025-08-29/14:22
