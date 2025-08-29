CA Immobilien Aktie

23,78EUR 0,02EUR 0,08%
CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.08.2025 14:22:00

CA Immobilien neutral

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien von CA Immo von 24,00 Euro bestätigt. Der zuständige Experte Thomas Rothaeusler hat auch das Anlagevotum "Hold" für das Immobilienunternehmen bekräftigt.

Beim Gewinn je Aktie ("FFOPS") erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 0,89 Euro für 2025 sowie 0,98 Euro und 0,99 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,87 Euro für 2025 sowie 0,88 Euro für 2026.

"Das Unternehmen leidet weiterhin unter den sinkenden Immobilienwerten, langsamen Mietwachstum und geringen Veräußerungsprämien, die sich negativ auf die vorsichtige Nachfrage auswirken", so Rothaeusler in seiner Begründung.

Am Freitagmittag notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 23,88 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prmax/mik

ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

AFA0024 2025-08-29/14:22

Zusammenfassung: CA Immobilien neutral
Unternehmen:
CA Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
23,86 € 		Abst. Kursziel*:
0,59%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
23,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,39%
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CA Immobilienmehr Nachrichten

Analysen zu CA Immobilienmehr Analysen

14:22 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
27.09.24 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,74 -0,08% CA Immobilien

Aktuelle Aktienanalysen

14:46 Novo Nordisk Neutral UBS AG
14:24 TAG Immobilien Add Baader Bank
14:23 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
14:22 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
13:18 Novartis Neutral UBS AG
12:19 Nestlé Neutral UBS AG
12:07 Wienerberger Erste Group Bank
12:04 STRABAG Erste Group Bank
11:51 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
11:17 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
11:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
10:07 PUMA Neutral UBS AG
09:58 PORR Erste Group Bank
08:45 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08:41 Henkel vz. Buy Warburg Research
07:55 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
07:20 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:18 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:18 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:09 Delivery Hero Buy UBS AG
07:02 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
28.08.25 VINCI Buy UBS AG
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FedEx Buy UBS AG
28.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
28.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
28.08.25 Hermès Outperform Bernstein Research
28.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
28.08.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 EVN add Baader Bank
28.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
28.08.25 Delivery Hero Buy UBS AG
28.08.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen