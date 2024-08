Dienstagshandel in Wien: ATX verbucht letztendlich Zuschläge

Der ATX ging nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 3 698,56 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 119,939 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 3 695,27 Punkten, nach 3 694,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 709,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 695,02 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 671,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 715,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 098,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,40 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,52 Prozent auf 100,00 EUR), EVN (+ 1,00 Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,94 Prozent auf 17,10 EUR), BAWAG (+ 0,74 Prozent auf 68,50 EUR) und DO (+ 0,54 Prozent auf 148,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,17 Prozent auf 31,50 EUR), Lenzing (-1,12 Prozent auf 31,00 EUR), Verbund (-0,64 Prozent auf 77,70 EUR), Telekom Austria (-0,57 Prozent auf 8,72 EUR) und Österreichische Post (-0,51 Prozent auf 29,35 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 823 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,873 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,57 Prozent.

